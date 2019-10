Mazelen gevaarlijker dan gedacht: immuunsysteem wordt aangetast

Mazelen zijn nog gevaarlijker dan tot nu toe werd aangenomen. Twee recente studies tonen aan dat de ziekte het immuunsysteem langdurig aantast.

De studies tonen aan waarom kinderen vaak ziek worden nadat ze mazelen kregen. De ziekte zorgt er namelijk voor dat de immuniteit die werd opgedaan bij andere ziektes vernietigd wordt. Voor het eerst werd aangetoond hoe het dodelijke mazelenvirus het immuunsysteem ‘reset’, waardoor mensen vatbaarder worden voor nieuwe infecties.

‘Dit is een duidelijk voorbeeld van “immunologisch geheugenverlies”, waarbij het immuunsysteem vergeet hoe het moet reageren op iets wat het al kende’, zegt Velislava Petrova van het Britse Wellcome Sanger Institute en Cambridge University. ‘We hebben sterk bewijs dat het mazelenvirus het immuunsysteem kapot maakt’, vult Stephen Elledge, een geneticus en onderzoeker aan de U.S. Howard Hughes Medical Institute aan. ‘Het virus is veel schadelijker dan we dachten, dus vaccinaties zijn erg belangrijk.’

Uitbraak

Deze bevindingen hebben gevolgen voor de gezondheidszorg wereldwijd. Mazelen kennen opnieuw een uitbraak, sinds sommige ouders hun kinderen niet langer willen laten vaccineren.

Het aantal patiënten met mazelen is in de eerste zeven maanden van dit jaar wereldwijd fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In België gaat het bijna om een vervijfvoudiging in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

De grootste uitbraken doen zich voor in de landen waar relatief weinig gevaccineerd wordt. Maar ook in landen waar veel inentingen gebeuren, neemt het aantal patiënten toe, omdat de vaccinatiegraad binnen een land soms een erg ongelijke verdeling kent.

Studie

De studies werden gepubliceerd in Science en Science Immunology. De wetenschappers onderzochten een testgroep van ongevaccineerde kinderen tussen de vier en 17 jaar bij orthodoxe protestanten in Nederland. Ze volgenden hen op na een uitbraak van de mazelen in 2013, om na te gaan wat het virus met het immuunsysteem doet. Ze ontdekten dat specifieke antilichaampjes waren verdwenen, die er voorheen wel waren.

Resultaten van een tweede studie toonden aan dat tussen 11 en 75 procent van de beschermende antilichaampjes waren vernietigd, waardoor de kinderen kwetsbaarder waren voor infecties waarvoor ze voorheen immuun waren.