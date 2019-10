Trump roept Johnson op krachten te bundelen met Farage

In een telefonisch interview zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de Britse premier Boris Johnson en zijn ‘vriend’ Nigel Farage een ‘niet te stoppen duo’ kunnen zijn tijdens de aankomende verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

De Britten moeten op 12 december naar de stembus. Het is van 1923 geleden dat de Britten in december moesten gaan stemmen, en het is de derde keer sinds de verkiezingen van 2015 dat Groot-Brittannië nationale verkiezingen organiseert. Het parlement wordt volgende week woensdag ontbonden, de partijen hebben dan vijf weken de tijd om campagne te voeren. Trump spoort Nigel Farage, leider van de Brexit Party en premier Boris Johnson aan om samen te werken.

De Britse premier hoopt op een duidelijke verkiezingsoverwinning om een meerderheid te hebben in het parlement, zodat gestemd kan worden over zijn Brexit-deal. Trump zei tijdens een interview dat hij zijn krachten moet bundelen met Nigel Farage. ‘Ik zou willen dat jullie samenwerken, dat zou fantastisch zijn’, zei hij aan LBC radio.

Trump zei ook nog dat Jeremy Corbyn, leider van de oppositiepartij Labour, ‘zo slecht voor het land’ zou zijn. ‘Hij zou jullie in zo’n slechte richting sturen’, vindt Trump.

Handelsakkoord

De huidige Brexit-deal zou volgens Trump in de weg kunnen staan van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat is slecht nieuws voor Johnson, die de commerciële kansen met de VS als een van de grootste bonussen van de Brexit neerzette.

Volgens Trump kunnen het VK en de VS veel beter zaken doen, met een voor de Britten ‘betere’ Brexit-deal. ‘Wij willen handel drijven met het VK en zij met ons’, aldus Trump. ‘Maar bepaalde aspecten in de overeenkomst maken dat onmogelijk.’ Trump wees op onderdelen in de deal die handel met de VS op bepaalde vlakken uitsluit. Hij noemde dat ‘belachelijk’.

Farage is het eens met Trump. Hij vond dat het VK in de deal die Johnson uit de wacht sleepte met Europa nog te dicht bij de EU zou aanleunen.