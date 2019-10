Belgische prinses Esmeralda trots op arrestatie bij klimaatbetoging

De Belgische prinses Esmeralda (63), de halfzus van koning Albert en koning Boudewijn, pleit opnieuw voor burgerlijke ongehoorzaamheid om op te komen voor het klimaat. De halfzus van koning Albert II verklaarde tegenover RTBF geen spijt te hebben van haar arrestatie in Londen tijdens een betoging voor het klimaat.

In een interview met RTBF zei prinses Esmeralda trots te zijn op haar arrestatie tijdens een klimaatbetoging van Extinction Rebellion in Londen. 'Dat was de bedoeling.' Esmeralda gaf wel toe dat het niet alledaags is om een prinses bij een sit-in te zien. 'Dat begrijp ik helemaal, maar het is een manier om de mensen wakker te schudden.'

De prinses pleit ook voor burgerlijke ongehoorzaamheid. ‘We zijn op een punt gekomen waarbij burgerlijke ongehoorzaamheid een wapen is om te gebruiken’, zegt de prinses aan RTBF. ‘In de geschiedenis zijn alle grote bewegingen en verworven sociale rechten tot stand gekomen via een revolutie, of met een vredevolle beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid.

De prinses had zich eerder deze maand aangesloten bij een betoging van Extinction Rebellion. Samen met andere betogers werd ze opgepakt bij een protestactie aan Trafalgar Square. Enkele uren later werd ze opnieuw vrijgelaten.

Esmeralda is de dochter van koning Leopold III en zijn tweede echtgenote Liliane Baels. Ze is dus een halfzus van koning Albert II. De prinses zette zich eerder al in voor het klimaat en had al gesprekken met Anuna De Wever, Kyra Gantois en Greta Thunberg. Ze vindt dat de jongeren goed werk geleverd hebben met de klimaatmarsen. ‘Ze hebben de klimaatverandering hoog op de agenda geplaatst en ze blijven dat volhouden’, zegt prinses Esmeralda. ‘Maar we moeten hen helpen, ze kunnen dat niet alleen blijven doen.’