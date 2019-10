Islamitische Staat bevestigt overlijden Baghdadi en duidt opvolger aan

De terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) heeft vijf dagen na de feiten de dood van leider Abu Bakr al-Baghdadi bevestigd. Het persbureau van IS, Amaq, meldt dat Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi hem zal opvolgen. Over laatstgenoemde is voorlopig weinig bekend. Ook waarschuwen ze de VS: ‘Vier het overlijden van al-Baghdadi niet.’

Binnen IS-kringen werd de afgelopen dagen weinig geloof gehecht aan de aankondiging van het overlijden van al-Baghdadi, maar nu bevestigt de terreurorganisatie de dood van al-Baghdadi.

‘O moslims, o mujahiden, IS-soldaten (...) we rouwen om de commandant van de gelovigen Abu Bakr al-Baghdadi’, klonk het in een audioboodschap op de app Telegram.

Ook werd zijn opvolger aangeduid, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi . Aanvankelijk werd gedacht dat Abdullah Qardash de positie zou invullen. Hij had de afgelopen maanden de feitelijke leiding over IS terwijl al-Baghdadi op de vlucht was.

Abu Bakr al-Baghdadi stierf tijdens een militaire operatie die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond. Hij bracht zichzelf om het leven tijdens een gerichte militaire actie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië. De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel aan het complex waar hij verbleef, in de provincie Idlib. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen.