Impeachment-onderzoek tegen Trump vanaf nu openbaar

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie goedgekeurd die bepaalt dat het impeachment-onderzoek tegen de Republikeinse president Donald Trump in de komende maanden niet achter gesloten deuren zal verlopen, maar via openbare hoorzittingen. Daarmee is formeel ingestemd met de afzettingsprocedure.

Het Congres heeft donderdagnamiddag (Belgische tijd) met 232 stemmen voor en 196 stemmen tegen besloten om het onderzoek naar president Trump publiek te maken. Het impeachment-onderzoek wordt zo ook formeel bekrachtigd en gaat een nieuwe fase in. Een veel gehoorde kritiek van Trump-supporters was dat de Democraten en de zogeheten 'Deep State' achter gesloten deuren de president probeerden te ondermijnen, maar de hoorzittingen zullen nu voor iedereen te consulteren zijn.

De resolutie regelt ook het verloop van de procedure in de komende maanden. Er komen niet alleen openbare hoorzittingen, maar de Republikeinen mogen nu ook getuigen dagvaarden, en Trumps advocaten mogen zich in de commissie van Justitie laten horen tijdens de verhoren. De leden van die commussie moeten uiteindelijk beslissing of Trump aangeklaagd wordt.

Deze resolutie lijkt aan te tonen dat de Democraten wel degelijk zeker zijn dat Trump ongepaste buitenlandse contacten had voor persoonlijk politiek gewin.

Impeachment

De afzettingsprocedure komt er naar aanleiding van een controversieel telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodomir Zelenski. Trump zou er bij hem hebben op aangedrongen om bezwarend materiaal te verzamelen over Joe Biden, de voormalige vice-president onder Barack Obama en mogelijke tegenstander van Trump bij de komende presidentsverkiezingen.

Trump zelf reageerde snel op de stemming via Twitter. Hij doet de zaak nog steeds af als 'een heksenjacht'.

Opvallend detail nog: Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, heeft de resolutie mee goedgekeurd. Dat is een ongebruikelijke zet, schrijft The Guardian. Doorgaans neemt de 'House speaker' niet deel aan stemmingen.