Chili zegt klimaatconferentie af: wat nu?

Het is onduidelijk waar de volgende klimaattop moet doorgaan, na de afzegging van Chili. Door het aanhoudend sociaal protest in het land ziet de regering af van de organisatie. ‘De VN spreekt nog steeds over een verschuiving, geen annulering’, zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF.

De internationale VN-klimaatconferentie (COP25) zou van 2 tot 13 december plaatsvinden in de Chileense hoofdstad Santiago. ‘Het is een moeilijke beslissing en het bezorgt ons veel leed’, zei president Sebastian Piñera woensdag vanuit het presidentieel paleis, nadat hij duidelijk maakte dat de top niet zal doorgaan in Chili. ‘Een president moet zijn bevolking boven alles zetten’, vindt hij. ‘We begrijpen het belang van APEC en COP voor Chili en de wereld, maar we hebben de beslissing genomen op basis van gezond verstand.’

Wie de organisatie van de COP25 dan wel op zich zal nemen, is nog even koffiedik kijken. ‘De UNFCCC (VN-instantie voor de klimaatonderhandelingen, red.) vergadert er op dit moment over’, zegt Stuyck. ‘Maar het zal zeker niet voor december zijn, want zo’n top organiseren vraagt maanden voorbereidend werk.’ Toch verzekert het UNFCC dat ‘het over een verschuiving gaat, geen annulering’.

Een optie zou zijn om de top in Bonn te laten doorgaan, waar in juni sowieso een tussentijdse vergadering gepland staat. ‘Dat zou de meest eenvoudige keuze zijn, maar het is zeker geen zekerheid’, zegt Stuyck. Het is zelfs mogelijk dat de top in Bonn doorgaat, maar dat het voorzitterschap bij Chili blijft.

Programma

De COP25 is volgens het WWF belangrijk, omdat er nog een aantal zaken moeten uitgeklaard worden voor het klimaatakkoord van Parijs kan ingaan. Dat staat gepland voor november 2020. ‘Ten eerste is het ambitieniveau op dit moment heel laag’, vindt Stuyck. ‘Dat moet opgetrokken worden.’

Ten tweede staan er nog een aantal technische zaken op de agenda. ‘We zijn niet klaar om het akkoord van Parijs te laten ingaan, zodat het plan het gewenste effect heeft. Hopelijk zorgt dit niet voor een vertraging van het akkoord.’