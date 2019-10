De Syriëstrijdster die ons land van een Brusselse kortgedingrechter moet repatriëren, Hafsa Sliti (23), is de dochter van de Tunesische Belg Amor Sliti. Wat weten we van deze moslimextremist, die Belgische strijders rekruteerde voor de taliban en zich daarna aansloot bij Islamitische Staat?

Amor Ben Mohammed Sliti, geboren in 1960 in Tunesië, huwde in 1984 in ons land met de Vlaamse Christine Volcke. Het echtpaar vestigde zich in Brussel, waar Sliti werkte als garagist.

Sliti radicaliseerde ...