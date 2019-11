Ongehoord. 'Het was onze 9/11 voor Kortrijk'

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Het was onze 9/11 voor Kortrijk. Mensen zullen jaren later nog altijd weten waar ze die avond precies waren, toen de brand begon.’

‘Stel je voor dat je als enige man terechtkomt in een groep kleuterjuffen. Die tolereren je wel, je mag erbij, maar het overheersende gevoel is toch dat zíj beter zijn met kinderen. Zo is het bij De ideale wereld met humor.’

‘Als minister was ik het gewend om elke dag een stuk of vijftig beslissingen te nemen. Als parlementslid héb ik niets meer zelf te beslissen. Dat is toch afkicken, merk ik. Ik heb lachend aan mijn echtgenote gezegd: “Zal ik die vijftig beslissingen per dag voortaan allemaal thuis nemen?” Maar dat vond ze geen briljant idee.’