Ook New York City schrapt ganzenlever van het menu

Ganzenlever mag binnenkort niet langer worden verkocht in de Amerikaanse miljoenenstad New York City. ’s Lands grootste producent wil het verbod tegenhouden met een rechtszaak.

Dierenrechtenactivisten halen opnieuw een belangrijke slag thuis: New York City gaat een verbod invoeren op de verkoop van ganzenlever of foie gras, de delicatesse waarvoor ganzen of eenden dwangmatig gevoederd worden zodat hun lever onnatuurlijk groot wordt.

Het verbod zou ingaan vanaf 2022, zodat de producenten tijd genoeg krijgen om hun businessmodel aan te passen. Zo’n duizendtal restaurants in de stad zullen hun menu moeten aanpassen. Een inbreuk kan bestraft worden met een geldboete van 500 tot 2.000 dollar.

Hudson Valley Foie Gras, ’s lands grootste producent van ganzenlever die 400 mensen tewerkstelt, is echter niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij de nieuwe wetgeving, aangezien ongeveer een derde van zijn inkomsten te danken zijn aan verkoop in New York City. Het bedrijf plant gerechtelijke stappen om het verbod tegen te houden, bevestigt manager Marcus Henley aan Reuters.

De recente geschiedenis spreekt echter niet in zijn voordeel. Eerder dit jaar werd het verbod in Californië - oorspronkelijk ingevoerd in 2012, maar drie jaar later tijdelijk opgeschort nadat producenten een rechtszaak hadden aangespannen - toch definitief bevestigd door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten.