Labels Inc. Unieke stukken van vooral Belgische designers maar ook Comme des Garçons of Yves Saint Laurent. Nationalestraat 95, Antwerpen labelsinc.be

Online

Foto: Vestiaire Collective

Vestiaire Collective

Wat? Tweedehands designerstukken, waaronder ook veel luxe-vintage, waarvan de echtheid wordt gecheckt.

Varianten: Het Duitse Rebelle (minder prijzig), het Amerikaanse The RealReal (let op voor douanekosten), het Franse Designer-Vintage (Franse klassiekers) en Re-See - met vooral oog voor ontwerpers uit de glorietijd van Franse modehuizen.

vestiairecollective.com

Farfetch

Wat? Het modeplatform is bekend om de wereldwijde verkoop van nieuwe designermode, maar heeft ook een afdeling voor vintage spullen – van betaalbare sieraden tot zeldzame Birkins.

Varianten: Ook fast fashion-keten Urban Outfitters, webshop Asos en zelfs Liberty London hebben een apart vintage hoekje. Het platform Open For Vintage verzamelt dan weer het aanbod van verschillende websites met luxe vintage (onderhandelen over de prijs mag).

farfetch.com

Etsy

Wat? Vooral geassocieerd met huismoeders die oorbellen knutselen maar filter op ‘vintage’ en er gaat een nieuwe oude wereld van honderden pagina’s voor je open.

Varianten: Er zitten volwaardige, goed gecureerde shops tussen de aanbieders, zoals Nefelibata Studio (denim), Mint Threads (van fiftiesjurken tot grunge-hemden), 216 Vintage Modern (vooral logo-sweaters en T-shirts), Dirty City Vintage (lingerie), Echo Club House (eighties en nineties), SCDVintage (écht oude vintage) en nog veel meer. Begin maar te scrollen!

etsy.com

1stdibs

Wat? Zeldzame (en dus onbetaalbare) Birkins, antieke Victoriaanse oorbellen, een avondjurk van Jeanne Lanvin uit de zomercollectie van 1947, kortom: je waant je in het MoMu. Voer voor verzamelaars.

Varianten: Het Londense Chelsea Vintage Couture en het Belgische Labellov hebben ook oudere items van Hermès, Delvaux, Chanel, Christian Dior en co.

1stdibs.com

Rokit

Wat? De shop uit 1986 heeft intussen drie locaties in London, plus een webshop. Een team selecteert alles stuk per stuk, in het grootste vintagemagazijn van het VK. Alles wordt netjes gewassen en indien nodig met respect hersteld.

rokit.co.uk

Varianten: De beste vintage webshops op een A4-tje verzamelen is onbegonnen werk en meestal hebben ze een vaste specialiteit. Surf bijvoorbeeld naar het Nederlandse Ilovevintage.nl voor sixties petticoats en A-lijnjurken of atticempire.com voor vintage foulards. Het Britse rexvintagestore.com heeft dan weer een eclectische maar zorgvuldig uitgezochte collectie.

Instagram

Wat? Is het instagramproof, dan kan je het kopen, dat geldt ook voor vintage. Het principe? Als eerste pm’en.

Varianten: Enkele voorbeelden zijn het boho @le_vintagecollective, minimalistische @retold_vintage, de Parisienne-look van @birdonawire_studio of het Nederlandse @TheCeiling.Shop

DICHTERBIJ EN VERDERAF

Geen globetrotter? Bij de volgende vintage shops kan je vaak ook online shoppen, of via Instagram.