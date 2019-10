Aanmaningen vanuit Irak en de VS en nu ook nog een gerechtelijk vonnis. Tegen alle stemmen in verzetten België en andere Europese landen zich om hun IS-strijders terug te halen.

Hoe verder de week vordert, hoe meer de illusies van Europese landen rond IS-strijders in duigen lijken te vallen. De officiële Belgische positie is nog steeds dat het IS’ers in Irak hoopt te berechten ...