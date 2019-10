Vietnamese politie start onderzoek naar mensensmokkel

De Centraal-Vietnamese politie heeft een onderzoek naar mensensmokkel gestart in provincie Ha Tinh, waar tien gezinnen hun kinderen als vermist opgegeven hebben.

Het onderzoek komt er na de ontdekking van 39 lichamen in een koelcontainer in het Verenigd Koninkrijk, die het land binnenkwam via Zeebrugge.

In de aangrenzende provincie Nghe An, waar 18 gezinnen naar hun vermiste kinderen zoeken, werden vier verdachten aangehouden voor connecties met een adviesbureau dat overzeese reisjes en visums voor Vietnamezen regelt.

Een van de verdachten, Le Duy Anh wordt onderzocht voor het ‘het organiseren of dwingen van andere mensen om naar het buitenland te vluchten of om illegaal in het buitenland te verblijven’, en riskeert daarvoor tot 20 jaar cel. Tussen september 2015 en januari 2019 ontving zijn bedrijf honderdduizenden dollars van in totaal zo’n 400 personen, aldus lokale media. Het is niet duidelijk of dat iets te maken heeft met de Britse zaak.

Ook in Groot-Brittannië is de speurtocht naar de mensensmokkelaars een versnelling hoger gegaan. De Noord-Ierse politie zoekt twee mannen: Ronan (of Rowan) en Christopher Hughes. Ze zijn 40 en 38 jaar en afkomstig uit het Noord-Ierse Armagh. Ze worden verdacht van doodslag en mensenhandel.

Aanvankelijk dacht de Britse politie dat de lichamen die 23 oktober in een vrachtwagen in Essex gevonden werden allemaal Chinezen waren, maar dat lijkt niet langer het geval. Vrijdag onthulde een mensenrechtenactivist berichten van de 26-jarige Pham Thi Tra My. In de berichten aan haar moeder vertelt Pham dat ze aan het sterven is omdat ze niet kan ademen.