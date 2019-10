‘Vergeten’ jurk die Lady Gaga droeg op de Golden Globes wordt geveild door kamermeisje

Hotelgasten laten soms de gekste dingen achter in hun kamer. Lady Gaga ‘vergat’ zelf de peperdure couturejurk die ze droeg voor de uitreiking van de Golden Globes. Die wordt nu geveild door het kamermeisje dat de jurk vond.

Lady Gaga mocht in januari een Golden Globe in ontvangst nemen voor de muziek die ze componeerde voor A star is born, waarin ze zelf ook meespeelde, en was voor de gelegenheid piekfijn uitgedost in een lavendelkleurige couturejurk van modehuis Valentino.

Ontwerper Pierpaolo Piccioli inspireerde zich voor het ontwerp op de jurk die actrice Judy Garland had gedragen in de originele versie van de film uit 1954.

Maar de zangeres was niet van plan om de jurk een tweede keer te dragen, en liet het kledingstuk na de ceremonie achter in haar hotelkamer in het Beverly Hilton. De jurk werd maanden in bewaring gehouden bij de gevonden spullen van het hotel, maar toen niemand ze kwam opeisen, werd ze teruggegeven aan het kamermeisje dat de jurk had aangetroffen. Zij laat de jurk nu veilen door Nate D. Sanders Auctions, samen met een brief waarin ze uitlegt hoe de jurk in haar bezit is gevallen.

Volgens het veilinghuis is de jurk in bijna uitstekende conditie, met enkel wat vlekken op de sleep. De veiling loopt af om middernacht onze tijd, het huidige bod staat op 9.680 dollar.

Al is het nog niet duidelijk of de koper zich straks ook echt in de jurk zal kunnen hullen. CNN meldt dat de Beverly Hills Police Department na het verschijnen van de advertentie een telefoontje heeft gekregen over mogelijke diefstal. Volgens de Britse krant The Telegraph wil modehuis Valentino, dat de jurk slechts uitleende aan Lady Gagy, het kledingstuk graag terug.