Woord van de dag: scheurtjesvliegtuig

Alsof Boeing nog niet genoeg problemen heeft met de 737 MAX, blijkt het bedrijf nu ook ‘scheurtjesvliegtuigen’ te bezitten. Wereldwijd staan 50 vliegtuigen met het probleem aan de grond, zegt Boeing.

Het nieuwste probleem voor het reeds geteisterde Boeing kwam naar boven toen het Australische Qantas ‘een structurele scheur’ merkte bij een Boeing 737 NG (Next Generation). De luchtvaartmaatschappij hield het toestel aan de grond, en inspecteerde nog 32 andere.

Blijkt dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA eerder deze maand al ingreep. De FAA beval de inspectie van Boeing 737 NG-toestellen die meer dan 30.000 keer hadden gevlogen. Boeing maakte immers zelf melding van gescheurde ‘pickle forks’ bij de FAA. Pickle forks verbinden de vleugel met de romp van een vliegtuig.

Maar daarmee is de miserie nog niet compleet voor Boeing. Qantas oppert dat het betrokken toestel minder dan 27.000 vluchten op zijn teller had. Boeing communiceert zelf dat er wereldwijd ‘tot 50 Boeing 737 NG-toestellen’ aan de grond staan, nadat bij inspectie structurele scheuren ontdekt werden. Boeing beweert dat wereldwijd 1.000 apparaten geïnspecteerd werden. Bij minder dan 5 procent, zo’n 50 toestellen, zijn de scheuren gevonden.

MAX aan de grond

Behalve met de 737 NG, kampt Boeing ook met problemen voor het nieuwe toestel 737 MAX. Een jaar geleden stortte in Indonesië een 737 MAX-toestel neer, en afgelopen maart eenzelfde type vliegtuig in Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte doordat een sensor niet goed werkte. Het 737 MAX-toestel staat wereldwijd al maandenlang aan de grond.