Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af

Volgens het Zuid-Koreaanse leger en de Japanse kustwacht heeft Noord-Korea donderdagnamiddag lokale tijd ‘twee niet-geïdentificeerde projectielen’ afgevuurd in zee, hoogstwaarschijnlijk raketten. Zuid-Korea volgt de situatie naar eigen zeggen nauwlettend op, en zegt zich ‘klaar te houden’.

De projectielen werden volgens het Zuid-Koreaanse leger gelanceerd vanuit de provincie P’yongan-namdo, in het centrum van Noord-Korea. Vervolgens vlogen ze in de richting van de Japanse Zee. Ze kwamen in volle zee terecht, verder dan 370 kilometer van de kustlijn van Japan.

Het is voorlopig niet duidelijk of het om een rakettest gaat, die Noord-Korea volgens VN-resoluties niet mag uitvoeren. Het land heeft de laatste maanden niettemin verschillende raketten getest.

Woensdag al had het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van anonieme bronnen gemeld dat Noord-Korea zich aan het opmaken was voor een nieuwe rakettest. Zo waren er bewegingen gesignaleerd van lanceerplatformen.

De lancering van donderdag komt er nadat de nucleaire gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten al meerdere maanden stilliggen. Begin deze maand werd wel een poging gedaan die te herstarten.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verklaarde recent dat hij wil dat de gesprekken met de VS over denuclearisatie eind dit jaar zijn afgerond. ‘Het zou een grote vergissing zijn van de VS om die deadline te missen’, meldde Pyongyang zondag in een regeringsverklaring.