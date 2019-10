Bijzonder art-decohuis aan Brussels Elisabethpark wordt geveild

Een art-decowoning van architect Albert Callewaert aan de rand van het Brusselse Elisabethpark wordt geveild. Een bod uitbrengen kan vanaf 1,7 miljoen euro.

Het pand op de hoek van de Pantheonlaan en de Vrijheidslaan in Koekelberg werd in 1930 gebouwd door Albert Callewaert (1888-1957), de architect die ook het Joseph Mariënstadion van voetbalclub Union Saint-Gilloise in het Dudenpark heeft getekend, inclusief de honderd meter brede art-decogevel die werd versierd met expressionistische bas-reliëfs.

Ook van het herenhuis dat Callewaert liet optrekken aan het Elisabethpark zijn heel wat authentieke elementen bewaard gebleven. ‘Het gelijkvloers en de eerste verdieping komen nog perfect overeen met het ontwerp uit 1930. Ook de inrichting is steeds gelijk gebleven en bevindt zich in een uitstekende toestand. Daarnaast zijn ook de gevels, met verlichting, nog intact’, aldus Chris Tanghe van veilinghuis Troostwijk.

De woning heeft een totale oppervlakte van 1.114 vierkante meter, verspreid over vijf bouwlagen, en telt tien slaapkamers en drie badkamers. Er is ook een tuin en een garage. De woning heeft overigens ook zijn schermdebuut al achter de rug: in 2017 werd er gefilmd voor de Franse serie Au service de la France.

Het pand wordt niet zomaar te koop aangeboden: er kan enkel gesloten online geboden worden via de website van het veilinghuis. De biedingen blijven met andere woorden geheim. Bieden kan nog tot 16 december, met een startprijs van 1,7 miljoen euro. Via deze link krijgt u een virtuele rondleiding in het pand.