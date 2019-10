De nieuwe techniek voor plofkraak: de pizzaschuifmethode

Het heeft er alle schijn van dat de criminelen die in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak in Sint-Niklaas pleegden, tot de bendes behoren die vanuit Nederland jaarlijks tientallen feiten plegen, zowel in hun land, als bij ons en in Duitsland. De bendes gebruiken daarbij steeds vaker een nieuwe techniek.

In plaats van gas in de automaat te spuiten en tot ontploffing te brengen, worden explosieven via de geldschuif in het toestel aan­gebracht met de zogenaamde ­pizzaschuifmethode. Aan het einde van een staak wordt een platte lading explosieven ­bevestigd. Het ding lijkt op het gereedschap waarmee een ­pizza in de oven wordt geschoven.

Om de geldschuif te openen wordt met een ­gestolen bankkaart een klein bedrag ­opgevraagd of gestort. Eenmaal de lading geplaatst, wordt ze tot ontploffing ­gebracht.

'Tientallen kraken zijn op ­deze manier in Nederland uitgevoerd', legde de Nederlandse politie ­onlangs nog uit in het tv­-programma Opsporing ­verzocht. Of deze techniek ook in Sint-Niklaas gebruikt werd, wou het gerecht bevestigen noch ontkennen.