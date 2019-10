Bij een zwaar treinongeluk in het zuidoosten van Pakistan zijn zeker 70 personen om het leven gekomen. Zeker 30 anderen zijn gewond geraakt, zegt de politie van de stad Rahim Yar Khan.

Een door een passagier meegebracht gastoestel is geëxplodeerd, zei minister van Spoorwegen Shaikh Rashid Ahmed. Volgens de minister waren de passagiers ontbijt aan het klaarmaken met het gastoestel. Het is normaal verboden om gastoestellen mee te nemen op de trein in Pakistan.

Zeker drie wagens vlogen in brand door de explosie. Verschillende passagiers zijn daarom van de trein gesprongen, die op dat moment aan een hoge snelheid reed, zei de minister. Op beelden in lokale media is te zien hoe de treinwagons in lichterlaaie staan.