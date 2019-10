Jürgen Klopp dreigt Liverpool terug te trekken uit League Cup ondanks spektakelzege

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft woensdagavond na afloop van de met strafschoppen gewonnen achtste finale in de Engelse League Cup tegen Arsenal verrassend uitgehaald op de persconferentie. De Duitser onderlijnde dat Liverpool de kwartfinales van het tweede bekertoernooi in Engeland in december niet kan afwerken, omdat het dan deelneemt aan het WK voor clubs in Qatar, waar Liverpool als winnaar van de Champions League aan meedoet. “Als er geen oplossing uit de bus komt, trekken we ons terug”, liet hij noteren.

“Wij mogen niet het slachtoffer zijn van dit probleem”, zei Klopp na de spectaculaire 5-5 (5-4 na penalty’s). “De FIFA heeft bepaald dat we in december naar Qatar moeten voor het WK, dus doen we dat. De Premier League verplicht ons uit te komen in de Premier League en daar is geen twijfel over. Maar de League Cup... als er geen geschikte andere datum wordt gevonden, dan spelen we niet en moet een andere club onze plaats maar innemen. Dan gaat ofwel onze volgende tegenstander rechtstreeks door naar de halve finales, ofwel neemt Arsenal onze plaats in. De kalendermakers die in het begin van het seizoen het wedstrijdprogramma opstelden, hadden er rekening mee moeten houden dat wij op dat moment in Qatar zijn. Ik hoop dat ze nu alsnog een oplossing vinden. Wij houden ons niet met de kwestie bezig. We wilden winnen vandaag en we hebben dat gedaan. Maar als er geen geschikte datum wordt gevonden - en dan bedoel ik niet kerstdag om 3 uur ‘s nachts - dan eindigt het toernooi hier voor ons.”

De wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal werd woensdagavond een waar doelpuntenfestijn. Na negentig minuten stond er op Anfield 5-5 op het scorebord tegen Arsenal, de laatste twee treffers van de thuisploeg nam Divock Origi voor zijn rekening. De thuisploeg nam daarna de strafschoppen net iets beter: 5-4. Namens de bezoekers miste Dani Ceballos, terwijl Origi raak trof voor Liverpool.