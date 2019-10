NBA. Nieuwe klap voor Golden State Warriors: nederlaag én blessure voor sterspeler Stephen Curry

De Golden State Warriors zullen het in de NBA lange tijd zonder sterspeler Stephen Curry moeten doen. De topschutter van het team uit Oakland brak afgelopen nacht in het thuisduel tegen Phoenix Suns zijn linkerhand. Hij liep de breuk op bij een duel met Aron Bayens, de center van de Suns. De Warriors stonden al ruim achter op het moment dat Curry uitviel. Ondanks een eindsprint in het vierde kwart kon de zesvoudig NBA-kampioen een nederlaag niet afwenden. Het werd 110-121 voor Phoenix.

Golden State maakte na de wedstrijd de breuk van de 31-jarige Curry bekend in een korte post op Twitter. Volgens ESPN zou Curry zijn tweede middenhandsbeen, het bot dat de wijsvinger met de handwortelbeentjes verbindt, gebroken hebben.

Coach Steve Kerr kon na afloop op de persconferentie bevestigen dat Curry donderdag een CT-scan zal ondergaan om te bepalen of een operatie nodig is. Zijn periode van inactiviteit is nog onbekend.

De blessure van Curry is een zware klap voor Golden State. Het team moet ook al tot het voorjaar haar andere sterspeler, Klay Thompson, missen met gescheurde kruisbanden in de linkerknie. De Warriors, NBA-kampioen in 2015, 2017 en 2018, zijn daardoor onherkenbaar in het seizoensbegin. Ze konden slechts één van hun eerste vier duels winnen.