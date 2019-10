Trump-adviseur stapt op vlak voor getuigenis in impeachmentproces

Tim Morrison, die meeluisterde naar het telefoontje tussen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelenski, heeft zijn ontslag aangekondigd. Hij getuigt vandaag in het parlement over dat telefoontje.

Morrison is een medewerker van de Nationale Veiligheidsraad. The New York Times meldt dat Morrison zijn oversten liet weten ‘andere opportuniteiten op te zoeken’. Volgens de bron van de Amerikaanse krant speelde Morrison al een tijdje met het idee om te vertrekken. De timing doet de geruchtenmolen echter hard draaien: stapt hij nu al op om vrijuit te kunnen spreken in het impeachementonderzoek?

Het onderzoek tegen Trump draait rond de vraag of de president militaire hulp aan Oekraïne inhield om Zelenski zo ver te krijgen dat hij meewerkte aan het beschadigen van zijn politieke rivaal, de Democraat Joe Biden, met het oog op de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Donderdagochtend (lokale tijd) moet Morrison getuigen in het Huis, omdat hij een van de medewerkers was die in juli luisterden naar een telefoongesprek tussen Trump en de president van Oekraïne.

Dinsdag verscheen Alexander Vindman al voor het Huis van Afgevaardigden. De Oekraïne-expert luisterde ook mee naar dat gesprek tussen Trump en Zelenski. Vindman beweerde dat het verslag van het Witte Huis van dat telefoontje niet accuraat was. Het Witte Huis maakte een transcriptie van dat gesprek ongeveer een maand geleden openbaar, nadat een klokkenluider details naar buiten had gebracht. De transcriptie hield een impeachmentonderzoek van de Democraten echter niet tegen.

De getuigenis van Vindman werd door Trump meteen op kritiek onthaald. Hij omschreef Vindman als een ‘Never Trumper’ – iemand die niet van zijn presidentschap moet weten.