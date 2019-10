VS bieden België hulp bij repatriëring en bewijslast tegen IS-strijders

‘Wij zijn bereid te helpen, zowel logistiek als met de voorbereiding van de dossiers die openbare aanklagers nodig kunnen hebben.’ Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in België aan De Morgen en Le Soir. Zo voert de VS de druk op.

De Verenigde Staten willen dat België zijn strijders én families in eigen land berecht. Dat maakte president Donald Trump al eerder duidelijk. De Amerikaanse ambassadeur in ons land legt uit hoe dat mogelijk kan zijn: ‘Als België ernstig wordt inzake repatriëring, zijn we graag bereid om samen te zitten en informatie te delen die jullie nog niet hebben.’ Volgens Ronald Gidwitz zijn IS-strijders uit België door de Amerikanen ondervraagd. Er zou bewijsmateriaal verzameld kunnen worden voor de aanklachten.

Dat bewijsmateriaal vormt een probleem. Procureur Frédéric Van Leeuw gaf daarover onlangs in het parlement nog een weinig bemoedigende uitleg: ‘We weten dat ze gruweldaden begaan hebben, zoals de beul van Raqqa. Maar ik heb geen onderzoekers die ik naar ginder kan sturen om een dossier tegen hem op te stellen, zodat ik hem voor de rest van zijn leven achter de tralies kan stoppen. Als ik dat dossier niet heb, dan de Iraki’s ook niet.’ De vraag is dan of de Amerikanen dat bewijs wél kunnen leveren.

Het officiële standpunt van ons land is dat België samen met andere Europese landen voor berechting van de eigen Foreign Terrorist Fighters in Irak kiest. Maar de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Ali Alhakim, zei gisteren in een interview met NRC Handelsblad dat zijn land alleen Iraakse IS-strijders uit Syrië wil ­terugnemen: ‘Wij nemen de verantwoordelijkheid voor onze burgers, hun vrouwen en kinderen’, aldus Alhakim, die de Europese landen adviseert hetzelfde te doen. Dat interview zette berechting in Irak van de Belgische IS-strijders op wankele benen.