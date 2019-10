Stad Oostende stelt zich kandidaat voor preolympisch tornooi met Belgian Cats

Basket Belgium heeft, met de steun van onder meer Sport Vlaanderen en de Stad Oostende op de laatste dag een “bid” ingediend om het preolympisch tornooi basketbal (vrouwen) in Oostende te organiseren. De Belgian Cats kwalificeerden zich op het jongste EK in Servië en met een vijfde stek voor het olympisch kwalificatietornooi.

Op vier plaatsen in de wereld wordt zo een tornooi georganiseerd. In vier groepen van vier wordt er gespeeld en Basket Belgium hoopt één olympisch kwalificatietornooi (2 tot 10 februari ) te kunnen organiseren. In de loop van de maand november wordt duidelijk of de Belgian Cats zich voor de olympische spelen van Tokio 2020 in Oostende kunnen plaatsen. Ook gastland Japan en wereldkampioen Amerika, al geplaatst voor de spelen in Tokio, nemen deel aan het preolympisch tornooi. Dat maakt dat er van de 16 landen die deelnemen aan het preolympisch tornooi er twaalf zich kunnen plaatsen voor Tokio 2020. De Belgian Cats hopen zich voor het eerst voor de Olympische Spelen te kwalificeren.