Afgelopen jaar is er veel afgekomen op Mick Schumacher, hij maakte zijn debuut in de Formule 2 en hij werd lid van de “Ferrari Driver Academy.” In een exclusief interview met Christian Menath van ‘Motorsport-Magazin’ blikt hij terug op 2019.

Zijn eerste seizoen in de Formule 2 zit er bijna op en dat kan het beste omschreven worden als een typisch rookie-seizoen met de nodige hoogtes en laagtes. Als lid van de Ferrari Driver Academy zijn de verwachtingen sowieso al hoog, als je dan nog de zoon van Ferrari-legende en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bent zijn ze nog van een heel ander niveau.

Dit jaar hakte Mick ook de knoop door en verkoos hij zijn weg naar de F1 verder te zetten bij Ferrari en niet bij Mercedes. Zelf heeft hij er niet zoveel moeten over nadenken vertelt de jonge Duitser.

“Ik voel me aangetrokken tot Ferrari. Ik ben met hen opgegroeid en heb altijd voor Italiaanse teams gereden, met uitzondering van één seizoen. Al vroeg, toen ik in het karten zat, reed ik voor Tony Kart in een volledig Italiaans team. Het enige jaar dat ik niet met Italianen heb gewerkt was in 2015, toen ik met Van Amersfoort in de Formule 4 reed.”

“Nu ben ik weer terug bij de Italianen bij Prema. De passie die ze hebben voor de autosport is gewoon geweldig, dat waardeer je des te meer bij Ferrari. Wandelen in Maranello of Fiorano voelt heel bijzonder, het is gewoon één grote gelukkige familie. Je voelt je goed als je er bent, een deel van de Ferrari-familie.”

Bij Ferrari treedt hij niet alleen in de illustere voetsporen van zijn vader maar vindt hij ook zijn landgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel terug. Hij laat weten veel respect te hebben voor Vettel en hij ziet parallellen in zijn relatie met hem en die van Vettel met zijn vader.

"Ik heb veel respect voor hem. We praten veel over autosport, ik probeer tips van hem te krijgen en die in de praktijk te brengen. Hij is al een hele tijd langer in de sport dan ik, dus elk gesprek dat we hebben helpt. Ik denk dat wat mijn vader voor Sebastian was, hij voor mij is, iemand waar ik dicht bij sta, met wie ik over de autosport kan praten."

Als hem gevraagd wordt naar zijn droomauto kan het niet anders dan dat het een Ferrari betreft. Hij droomt omwille van een speciale reden van de 458 Italia, een sportwagen met een 4,5 liter V8-motor die 570 PK uitbraakt.

"Mijn vader heeft veel bijgedragen aan de 458 Italia, zijn inbreng was groot. Hij werkte veel samen met de ingenieurs aan de ontwikkeling van de 458 Italia. Ik voel het DNA van mijn vader in elke Ferrari. Dat maakt me echt trots. En de atmosferische motor.... Wow! Die klinkt gewoon zo cool."

Zijn eerste seizoen in de Formule 2 bekijkt Schumacher filosofisch, de tegenslagen van nu zullen hem naar eigen zeggen sterker maken in de toekomst.

“Als we er in slagen om de zaken naar onze hand te zetten zodat het uiteindelijk positief voor ons uitpakt, dan hebben we meer geleerd dan wanneer alles vanaf het begin goed was gegaan. Als je op een gegeven moment in de Formule 1 stapt en dan opeens constateert dat er niets goed gaat, dan is de druk enorm. Dit zijn situaties die een coureur volledig kunnen breken. De persoon die het echter allemaal al eerder heeft overwonnen kan beter omgaan met de situatie naar mijn mening."

