Goffin sluit 2019 niet in top tien af: “Balans blijft wel positief”

David Goffin (ATP 14) is er woensdag op het ATP Masters 1000-toernooi van Paris-Bercy niet in geslaagd om zijn waterkans op deelname aan de ATP Finales, de Masters in Londen, te grijpen. Voor de achtste keer in negen onderlinge duels moest hij zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27). De 28-jarige Luikenaar zal in 2019 dus niet meer in de top tien van de wereldranglijst geraken.