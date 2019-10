Standard dankzij Carcela en Oulare makkelijk voorbij Waasland-Beveren

Een tussendoortje moet niet altijd lekker smaken. Soms is het gewoon iets om tussen de tanden te steken. Dat was Standard – Waasland-Beveren. Zonder echt voluit te gaan wonnen de Luikenaars de partij met 2-0, dankzij goals van Carcela en Oulare.

Het thuisduel tegen Waasland-Beveren viel voor Standard middenin een zware reeks. De Rouches hebben net matchen tegen Genk, Frankfurt en Club Brugge achter de rug, hierna volgen alweer Gent, opnieuw Frankfurt en het verrassende KV Mechelen. Dan kan zo’n match tegen een staartploeg weleens verraderlijk zijn. Maar dat gebeurde niet.

Neen, het was voor de ploeg van Michel Preud’homme een match waaraan zijn ploeg niet te veel energie verspilde. Obbi Oulare kreeg al rust, waardoor Duje Cop het weer eens vooraan mocht proberen. De Kroaat speelde matig. Dan ging van Mehdi Carcela een pak meer dreiging uit. Na amper drie minuten opende de Belgische Marokkaan de score. Vintage Mehdi. Vanop rechts naar binnen komen en in de verste hoek krullen. Het was zijn eerste competitiedoelpunt.

Met die 1-0 bleek de match meteen gespeeld. Waasland-Beveren was met een blok van vijf verdedigers komen opdraven. Verder weinig voetbal of venijn bij de Waaslanders. Niet dat de jongens van Arnauld Mercier er met de pet naar gooiden, maar om te zeggen dat ze met het mes tussen de tanden naar Sclessin waren afgezakt? Totaal niet. Ze zullen hebben gedacht dat de punten elders geraapt moeten worden.

Debuut neefje Carcela

De Luikenaars hoefden zo niet door te duwen om vrij eenvoudig te winnen. Een karrenvracht aan kansen leverde het niet op. Samuel Bastien trof na rust de paal. Carcela vond zag Zinho Vanheusden mee oprukken, maar Nordin Jackers reageerde gepast op de inzet van de verdediger. Toen de VAR (terecht) een penalty voor de thuisploeg annuleerde, werd wel duidelijk dat we geen monsterscore zouden krijgen.

In niets leek deze wedstrijd op het spektakelstuk van vorig jaar. Toen Waasland-Beveren via ene Stefan Milosevic op 0-3 kwam en Standard er met kunst- en vliegwerk alsnog 4-3 van maakte. Tja, die Milosevic viel gisteren in. Gescoord heeft hij dit seizoen nog niet, maar wel stond de Montenegrijn aan de basis van de enige echte kans voor de bezoekers. Hij bediende Yuki Kobayashi, die alleen op Arnaud Bodart af kon stormen. De jonge Standard-keeper greep uitstekend in. Het zijn toch de momenten waarop je er moet staan als doelman.

Daarna kabbelde het weer voort. Preud’homme liet Oulare nog wat ritme opdoen. De boomlange spits bedankte met de 2-0, zijn eerste goal sinds december vorig jaar. Misschien wel de grootste opsteker van de avond. En nog iets wat een glimlach op de gelaten toverde: Preud’homme liet in de extra tijd de jonge Joachim Carcela zijn officiële debuut maken. Hij viel in voor zijn neef. Verder: opdracht volbracht. Op naar Gent zondag.