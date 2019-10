Minister Dalle wil Brusselse werkzoekenden koppelen aan De Lijn

Benjamin Dalle, Vlaams minister bevoegd voor Brussel, wijst erop dat er 90.000 werkzoekenden zijn in de hoofdstad. Hij wil hen koppelen aan vervoersmaatschappij De Lijn, die ritten moet schrappen wegens een tekort aan chauffeurs.

Wegens het aanhoudende tekort aan chauffeurs schrapt De Lijn vanaf maandag 4 november op een 20-tal buslijnen in de Vlaamse Rand een of meerdere ritten. Terwijl dit nu nog ad hoc gebeurt, kiest de vervoersmaatschappij ervoor om vanaf november structureel een aantal ritten niet te laten rijden. Daardoor kan met het beschikbare personeel de rest van de dienstregeling effectief worden gereden, wat de reiziger meer zekerheid moet bieden.

‘Het is essentieel dat Brussel vlot bereikbaar blijft vanuit de Vlaamse rand en omgekeerd’, reageert Benjamin Dalle. ‘De Lijn doet vandaag al heel wat inspanningen om chauffeurs te vinden, maar blijkbaar is de uitdaging erg groot. Laat ons samen met VDAB en Actiris kijken hoe er nog intensiever kan worden samengewerkt. Op een moment dat er nog bijna 90.000 werkzoekenden zijn in Brussel, moet het mogelijk zijn om goede chauffeurs te vinden, ook voor De Lijn.’