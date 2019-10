Zeiltrip Anuna De Wever gaat voort na afgelaste klimaattop Chili: ‘Geen verloren missie’

Klimaatbetogers Anuna De Wever en Adélaïde Charlier zijn al sinds begin oktober op weg naar de klimaattop in Chili. Ze zijn in Amsterdam vertrokken met een zeilboot, en zouden aankomen in Brazilië. ‘Wij varen sowieso verder naar het Amazonewoud’, zegt De Wever.

Chili ziet af van de organisatie van de VN-conferentie omtrent het klimaat (COP25) en de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Die beslissing komt er door het aanhoudend sociaal protest tegen de regering. Dat wil zeggen dat het ‘Sail to the Cop’-initiatief, waarmee Anuna De Wever en Adélaïde Charlier per zeilboot naar Chili varen, in het water valt.

De Youth For Climate Belgium-boegbeelden gingen woensdag 2 oktober aan boord in Amsterdam. De zeilboot Regina Maris vaart nu ter hoogte van Kaapverdië. Binnen twee weken meren ze aan in het Braziliaanse Recife. Aan boord zijn 36 jongeren van verschillende nationaliteiten.

‘We hebben net gehoord dat COP25 is geannuleerd. De stemming aan boord: triestig. Alle 36 mensen hier zijn geshockeerd’, zegt Anuna De Wever aan Het Nieuwsblad. ‘Wij wachten op verdere informatie om te zien of we de klimaattop ergens anders kunnen bijwonen. Maar veel zal afhangen van waar die wordt georganiseerd.’

‘Geen verloren missie’

De Wever laat ook weten dat hun zeiltocht over de oceaan sowieso niet afgeblazen wordt. Hun zeilboot zet verder koers richting Zuid-Amerika. ‘We hebben nog een groot project in de Amazone. Dit is dus geen verloren missie. Dit lag ook niet in onze controle. En wij hebben het toch maar gedaan: we zijn op die boot gestapt en we zouden op de COP25 zijn geweest.’