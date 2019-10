Amerikaanse centrale bank verlaagt rente opnieuw

In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve (Fed) de rente zoals verwacht opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Dat heeft voorzitter Jerome Powell woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om de derde verlaging sinds juli, toen de rente voor het eerst in ruim tien jaar werd verminderd. Het belangrijkste rentetarief komt nu op een bandbreedte van tussen de 1,50 procent en 1,75 procent te liggen.



Voor Amerikaans president Donald Trump is de nieuwe verlaging allicht niet voldoende. Het staatshoofd voert de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een negatief tarief zien. Volgens Trump zet de centrale bank de VS op achterstand ten opzichte van andere economische grootmachten zoals de Europese Unie.

Of de beleidsmakers van de Fed tijdens hun bijeenkomst in december voor een vierde renteverlaging zullen opteren, of een pauze zullen inlassen, is nog maar de vraag. De door Trump aangestelde Fed-voorzitter Jerome Powell gaf eerder al aan dat de centrale bank geen beslissingen neemt op basis van politieke druk.