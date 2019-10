Walter De Donder zou zijn controversiële woorden niet meer herhalen, maar blijft bij zijn standpunt dat er nood is aan meer integratie. ‘Ik zeg het zoals de mensen het in mijn dorp zeggen.’

‘Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is in Brussel ook zo.’ Een filmpje van Walter De Donder, burgemeester ...