Man opgepakt in haven Dublin blijft in de cel in zaak-Essex

Een man die zaterdag werd opgepakt in Dublin met betrekking tot de vondst van 39 lijken in een koelcontainer, moest woensdag in verband met andere zaken voor een rechtbank verschijnen. Hij moet in de cel blijven. Dat heeft 'Belfast Live' gemeld.

De 22-jarige Eammon H. uit het Noord-Ierse Mayobridge werd zaterdag door de Ierse politie aangehouden toen hij met een trekker ontscheepte van een ferry die uit Frankrijk kwam.

De man verscheen woensdag voor het Cloverhill District Court in Dublin in verband met geweldpleging en criminele schadeberokkening in het noorden van de Ierse hoofdstad in augustus 2018. De rechter besliste dat de man nog tot 7 november in de cel moet blijven.

Volgens het Belgisch federaal parket heeft hij de koelwagen naar Zeebrugge gebracht. De Ierse politie heeft de trekker van de man in beslag genomen.

Drie arrestanten vrijgelaten

Maandag verscheen de Noord-Ierse chauffeur van de vrachtwagen, de 25-jarige Maurice Robinson, voor de rechtbank. Die bepaalde dat de man in de gevangenis moet blijven op beschuldiging van 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie, alsmede witwassen van geld.

Drie anderen die werden gearresteerd in de zaak - een 38-jarige man, een 38-jarige vrouw en een 46-jarige man - zijn voorlopig vrijgelaten op borg, aldus nog de politie. Over de andere aangehouden persoon is nog geen duidelijkheid.