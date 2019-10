Goffin mag deelname aan Masters vergeten na nederlaag tegen Dimitrov

David Goffin (ATP 14) is er woensdag niet in geslaagd de tweede ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.207.405 euro) te overleven. De bijna 29-jarige Luikenaar, het twaalfde reekshoofd in de Franse hoofdstad en vrij in de eerste ronde, verloor na één uur en 27 minuten in twee sets (7-5 en 6-3) van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27). Goffin is hierdoor uitgeschakeld in de race om deelname aan de ATP Finals in Londen (10-17 november).