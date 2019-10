Chili ziet af van de organisatie van de VN-conferentie omtrent het klimaat (COP25) en de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Die beslissing komt er door het aanhoudend sociaal protest tegen de regering.

‘Het is een moeilijke beslissing en het bezorgt ons veel leed’, zei president Sebastian Piñera vanuit het presidentieel paleis. ‘Een president moet zijn bevolking boven alles zetten’, vindt hij. ‘We begrijpen het belang van APEC en COP voor Chili en de wereld, maar we hebben de beslissing genomen op basis van gezond verstand.’

De COP25 stond gepland voor 2 tot 13 december, APEC zou op 16 en 17 november doorgaan.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat hij van plan was een handelsakkoord te tekenen met China. ‘We zullen dit fase 1 noemen, maar het is een groot stuk’, zei hij eerder over die onderhandelingen.

Zeiltocht in het water

De annulatie betekent ook dat het 'Sail to the Cop'-initiatief van onder meer Youth For Climate Belgium in het water valt. Een 30-tal jonge klimaatactivisten, waaronder Anuna De Wever (18) en Adélaïde Charlier (18), vertrokken op woensdag 19 oktober vanuit Amsterdam met de zeilboot naar Zuid-Amerika, waar ze de klimaatconferentie wilden bijwonen. De zeilboot Regina Maris was nu al ter hoogte van Kaapverdië.

'We hebben net gehoord dat COP25 is geannuleerd', klinkt het in een eerste reactie van Youth For Climate. 'We hebben hierover nu een vergadering aan boord. Ze kunnen de COP25 annuleren, maar ze kunnen onze beweging niet annuleren!'

Protest

Het is erg onrustig in Chili, zondag kwamen meer dan een miljoen mensen de straat op in de hoofdstad Santiago. Het was een van de grootste marsen ooit in de geschiedenis van het anders zo stabiele Latijns-Amerikaanse land.

Een kleine verhoging van de tarieven van openbaar vervoer deed protest losbarsten in het hele land. De regering van de rechtse president Sebastián Piñera trok de verhoging intussen in, maar het protest tegen de hoge levensduurte en de grote ongelijkheid gaat onverminderd door.

Ook nu Piñera een pakket sociale maatregelen heeft aangekondigd, blijven betogers massaal de straat op trekken. Die betogingen verlopen in het algemeen vreedzaam. Er wordt daarbij ook om het ontslag van Piñera geroepen. Er vielen al minstens dertien doden tijdens de protesten.