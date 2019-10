Argenta maakt al zijn bankautomaten leeg na plofkraken

Na een reeks plofkraken gaat Argenta al zijn bankautomaten leegmaken en voor onbepaalde tijd sluiten. Klanten kunnen er dus geen geld meer afhalen en geen verrichtingen meer uitvoeren.

‘De aanhoudende golf van steeds agressievere plofkraken dwingt Argenta om deze drastische maatregel te nemen’, klinkt het in een persbericht. ‘De veiligheid van onze klanten, kantoorhouders, medewerkers, omwonenden en voorbijgangers gaat boven alles.’

In oktober zijn drie plofkraken gebeurd op bankautomaten van Argenta. Dat was volgens de bank telkens zonder buit, maar wel met grote materiële schade. De plofkrakers gebruiken steeds zwaardere springstoffen, stelt Argenta.

Na de plofkraak afgelopen nacht op een Argenta-kantoor in Sint-Niklaas liet woordvoerster Christine Vermylen al weten dat er mogelijk nieuwe maatregelen genomen zouden worden. Eerder werden al alle automaten aan de grens met Nederland vervangen door exemplaren met een dubbele kluis.

Vorige week vonden twee plofkraken plaats op bankkantoren in Stabroek en Essen. In Essen ging het eveneens om een kantoor van Argenta. Dit jaar hebben criminelen in ons land in totaal al 22 plofkraken (of pogingen tot) uitgevoerd. Dat zijn er al meer dan de achttien van vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van bankenkoepel Febelfin.

Febelfin-topman Karel Van Eetvelt roept de overheid op om samen te werken in de strijd tegen de bendes. De tweede manier om de plofkraken aan te pakken is volgens hem minder cash geld in de bankautomaten te steken en cashloos betalen te promoten.

Test-Aankoop laat alvast weten niet blij te zijn met de maatregel van Argenta. Omdat het vooral de klant treft, zegt woordvoerder Simon November op sociale media. 'Dit is toch té drastisch ? Men sluit online-banking toch ook niet af na een aantal gevallen van phishing?'

Beelden van de plofkraak in Sint-Niklaas: