Weinig tijd? Kijk dan versneld Netflix

Netflix ligt onder vuur vanwege een nieuwe functie in zijn smartphone-app. Die laat gebruikers toe een film of serie versneld of vertraagd af te spelen (1,25 of 1,5 keer versneld of vertraagd).

Het is onduidelijk of de functie nog in een testfase verkeert, of al breed verkrijgbaar is. Ze zou alleen voor Android-smartphones ontwikkeld zijn, maar voorlopig is ze (bij ons) daar niet op geïnstalleerd.

Toch wordt er al luid tegen geprotesteerd door creatievelingen die al eens voor Netflix werken. Judd Apatow, bijvoorbeeld, die voor Netflix de tragikomische reeks Love maakte, vreesde op Twitter dat alle streamingdiensten op hetzelfde belachelijke, beledigende idee zouden komen ‘als we er niet genoeg stampij over maken’. Filmregisseur Brad Bird noemde het ‘alweer een maatregel die de bioscoopbeleving belemmert’. En acteur Aaron Paul (Breaking bad) smeekt Netflix op Twitter de functie weer af te voeren: ‘Jullie zijn toch beter dan dat?’

Volgens Netflix komt de functie er op vraag van zijn abonnees, van wie sommigen graag ‘speed-watchen’, terwijl anderen hun favoriete buitenlandse reeksen graag vertraagd afspelen om de ondertitels makkelijker te kunnen lezen.