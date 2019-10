Duitse Elle gaat de mist in met 'black is back'-nummer

De Duitse versie van modeblad Elle ligt onder vuur nadat modellen met een Afrikaanse achtergrond werden omschreven als trend.

In de nieuwste editie van de Duitse Elle worden zes modellen met een donkere huidskleur in de kijker geplaatst. Niets mis mee, al is de ondertitel 'black is back' eerder ongelukkig gekozen. Dat zwarte modellen in het modebeeld 'een trend' zouden zijn, is een brug te ver, vindt Diet Prada, het Instagram-account dat de modewereld graag op de vingers tikt.

'Dit is geen goede look, Elle Germany', schrijft Diet Prada bij een foto van de bewuste pagina uit het blad. 'Voor hun novembernummer schrijven ze dat het zwarte model weer in de mode is, terwijl er op de andere pagina’s vooral blanke modellen te zien zijn. Zelfs op de cover, waar back to black als belangrijkste thema wordt vermeld, werd voor een blank model gekozen. Dit houd je niet voor mogelijk!'

Diet Prada stelde ook vast dat de Elle-redactie de dames niet eens van elkaar kan onderscheiden: bij het profiel van Janaye werd immers een foto gebruikt van Naomi Chinwing. Tot slot stellen ze ook aan de kaak dat het vreemd is om Joan Smalls te vermelden in een rubriek over nieuwkomers, aangezien de Britse al langer meedraait in de modewereld en nooit van het toneel is verdwenen.