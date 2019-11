Hoe een Joods tienermeisje de nazi’s overleefde door met een valse identiteit bij hen onder te duiken

Een Joods tienermeisje uit Polen geraakte weg uit het getto in Warschau, en overleefde de Tweede Wereldoorlog, door zich voor iemand anders uit te geven. Ze werd zelfs liefdevol opgenomen door een nazigezin in Duitsland.

Journalist Pieter Van Os reisde vier jaar door Europa, op zoek naar het verbijsterende overlevingsverhaal van Mala Rivka Kizel. Haar verhaal is er één over de oorlog, maar ook over identiteit, en hoe je daartoe te verhouden als je in één leven meerdere mensen bent geweest.

Het boek van Pieter Van Os, Liever dier dan mens, is uit bij Uitgeverij Prometheus.

