Treinabonnement bijna drie procent duurder

De woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen van NMBS worden 2,9 procent duurder vanaf 1 februari 2020. De prijs van de Go Pass voor jongeren en de Rail Pass blijft gelijk.

Een nieuwe prijsaanpassing voor volgend jaar zit in de pijplijn bij de NMBS. De prijzen stijgen over het algemeen, maar niet voor elk product. De Go Pass en de Rail Pass blijven buiten schot.

Maar de andere prijzen stijgen. De gezondheidsindex bepaalt dat de prijzen met 1,87 procent mogen klimmen. Dat zal voor de meeste producten ook gebeuren, behalve voor de abonnementen, die dus bijna drie procent duurder worden. Dat vanaf 1 februari volgend jaar.

De gemiddelde prijs van een standaardbiljet zal 1,53 procent hoger liggen, ook in het weekend.

Het seniorenbiljet zal ook in alle weekends van juli en augustus gebruikt mogen worden. Dat was tot nu niet het geval.