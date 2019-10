Belgen gaan steeds vaker in ander gewest wonen

Inwoners van België verhuizen steeds vaker van het ene gewest naar het andere. Er is vooral sprake van een stijging van het aantal migraties tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest.

In 2016 hebben 24.000 inwoners de Brusselse regio verlaten om zich te vestigen in het Vlaamse Gewest. Dat is een stijging van 55 procent vergeleken met 1997, zo blijkt uit een rapport over migraties tussen de Belgische gewesten. Dat rapport werd woensdag voorgesteld door het Waalse IWEPS, het Brusselse BISA en Statistiek Vlaanderen, de regionale statistiekdiensten van ons land.

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verhuizen naar het Vlaams Gewest of naar Wallonië vestigen zich hoofdzakelijk in de rand rond Brussel. Al wordt die ‘vestigingszone’ steeds ruimer. Zo blijken de laatste jaren ook de Denderstreek en de streek rond Tienen erg in trek bij Brusselaars.

Het proces van randverstedelijking van Brussel, begonnen in de jaren zestig, zet zich dus breder door. De inwoners die Brussel verlaten zijn vooral jonge volwassenen en hun jonge kinderen. Onder hen steeds meer staatsburgers van niet-Europese landen of van de jongste lidstaten van de Europese Unie.

Meer Vlamingen naar Brussel

Tegelijkertijd steeg ook het aantal Vlamingen dat verhuist naar Brussel. Hier gaat het vooral om jongvolwassenen die het ouderlijke huis verlaten. Het aantal Walen dat in Brussel ging wonen, bleef de afgelopen jaren stabiel.

Ook opmerkelijk: de laatste jaren verhuizen ook steeds meer inwoners van Wallonië naar het Vlaams Gewest. Dat zijn vaak jongvolwassenen van buiten Europa, die specifieke kleine Waalse gemeenten verlaten om in grotere Vlaamse steden te gaan wonen.