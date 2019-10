John Galliano blijft nog wat langer bij Maison Margiela

De Britse modeontwerper John Galliano heeft zijn contract bij Maison Margiela hernieuwd. Volgens het bedrijf achter het modehuis zijn de inkomsten sinds zijn komst verdubbeld.

John Galliano blijft ook de komende jaren aan de slag bij Maison Margiela, zo meldt Women’s Wear Daily. De Brit, die in 2011 werd ontslagen bij Dior vanwege antisemitische uitspraken, werd in 2014 door de grote poort binnengehaald bij Maison Margiela. Een opvallende zet, want sinds het vertrek van de Belgische modeontwerper Martin Margiela zelf werd daar enkel met een anoniem team van ontwerpers gewerkt. Galliano is er verantwoordelijk voor zowel de dames- als mannenlijn, alsook de couturecollecties.

Renzo Rosso, eigenaar van het bedrijf achter Maison Margiela, kan tevreden terugkijken op zijn beslissing om Galliano aan te stellen als creatief directeur, want de inkomsten zouden verdubbeld zijn sinds de komst van Galliano zegt het bedrijf. Al zijn er niet alleen hoeraberichten: de allereerste winkel van Maison Margiela in de Brusselse Dansaertwijk sloot deze zomer de deuren door terugvallende verkoopcijfers.