Twaalf vermoedelijke transmigranten uit koelwagen gehaald langs E34

Op de snelwegparking langs de E34 in Oud-Turnhout zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twaalf vermoedelijke transmigranten gevonden in een koelwagen die groenten en fruit transporteerde. Dat zegt de federale politie.

Het was de vrachtwagenbestuurder zelf die de politie had gebeld omdat hij vermoedde dat er mensen in de laadruimte waren gekropen.

De politie haalde ter plaatse de twaalf verstekelingen uit de koelwagen. Het ging om volwassen mannen, vermoedelijk Irakezen.

Ze verkeerden volgens de politie in goede gezondheid en werden meegenomen naar de gebouwen van de federale wegpolitie in Wilrijk.