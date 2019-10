Olympische marathon leidt tot commotie: Tokio wil race niet verplaatsen om de hitte

De verhuis van de olympische marathon van Tokio naar Sapporo blijft de gemoederen beroeren in Japan. Woensdag herhaalde de gouverneur van Tokio dat het stadsbestuur resoluut tegen het verplaatsen van de wedstrijd is. Tegelijk vroeg Yuriko Koike het Internationaal Olympisch Comité om meer uitleg.

'Het is mijn wens dat de marathon en de competities in het snelwandelen in Tokio worden gehouden', benadrukte de gouverneur, die de 'plotse en eenzijdige beslissing van het IOC om de races te verplaatsen' aanklaagde.

Twee weken geleden besliste het IOC in te grijpen nadat heel wat marathonlopers op het WK in Doha, ondanks het late startuur, moesten opgeven of over de finishlijn strompelden. De omstandigheden in Qatar, met hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad, zijn te vergelijken met deze in Tokio.

Beelden van de marathon in Qatar. Foto: EPA-EFE

IOC-official John Coates, op bezoek in Tokio, zei dat een verhuis van de marathon en het snelwandelen naar Sapporo noodzakelijk is om gelijkaardige taferelen tijdens de Spelen te vermijden. Sapporo ligt zo’n 900 km ten noorden van Tokio. De stad was in 1972 gastheer voor de Winterspelen en de temperaturen zijn er in de zomermaanden een pak milder.

De marathon wordt traditioneel op de slotdag van de Spelen gehouden. Het levert de gaststad telkens heel wat fraaie beelden op.