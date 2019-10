Californië zet zich schrap voor opflakkerende bosbranden

Brandweermannen in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zetten zich woensdag opnieuw schrap voor de bosbranden die al duizenden mensen uit hun huizen verdreven. Sterke woestijnwinden, de zogenaamde Santa Ana-winden, dreigen het vuur opnieuw te laten opflakkeren.

Uit voorzorg is de elektriciteitsvoorziening van pakweg een half miljoen huizen en bedrijven in Noord- en Centraal-Californië afgesloten. Op strategische plaatsen staan brandweerlui en materieel klaar om snel te kunnen ingrijpen tegen de brand ‘Getty Fire’. In totaal werden zo’n 1.100 brandweermannen gemobiliseerd.

Volgens de Amerikaanse meteorologische diensten loopt een gebied ter grootte van 88.000 vierkante kilometer, waar 21 miljoen mensen wonen, een ‘extreem hoog brandgevaar’. De brandweer slaagde er dinsdag dan wel in een groot aantal brandhaarden te blussen, door de verwachte hevige windstoten van wel 110 kilometer per uur kan het vuur zo weer in alle hevigheid oplaaien.

‘Bovendien kunnen we niet uitvliegen met onze blushelikopters als de wind veel te hard is’, zegt Ralph Terrazas, de korpschef van de brandweer van Los Angeles.

De brandweer zette helikopters in. Foto: AFP

Afgebroken boomtak

Branddeskundigen maakten dinsdagavond laat bekend dat uit hun onderzoek is gebleken dat het vuur maandag veroorzaakt werd door een boomtak die door hevige winden afbrak en op elektriciteitsdraden viel.

Afgelopen weekend hadden al 180.000 mensen ten noorden van San Francisco het bevel gekregen om hun huizen te verlaten. In die regio heeft het vuur al meer dan 12.000 hectare land verwoest. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft de noodtoestand uitgeroepen.