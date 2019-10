NBA. Anthony Davis gaat Shaquille O’Neal achterna met 40 punten en 20 rebounds voor LA Lakers

Anthony Davis was dinsdagavond de grote man bij de Los Angeles Lakers in de thuiswedstrijd tegen Memphis. Hij maakte 40 punten en plukte 20 rebounds en had zo een groot aandeel in de 120-91 overwinning tegen de Grizzlies.

De 26-jarige Davis, overgekomen van New Orleans, is de eerste speler van de Lakers die een 40-20 laat optekenen sinds legende Shaquille O’Neal in 2003. Bovendien scoorde hij 26 van 27 vrijworpen, een clubrecord. Het was al van Michael Jordan in 1987 geleden dat een speler in een NBA-wedstrijd nog zoveel punten had gemaakt van op de vrijworplijn.

LeBron James was goed voor 23 punten (en acht assists) bij de Lakers, die hun derde zege op rij behaalden in het Staples Center. In hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren ze de stadsderby tegen de Clippers met 112-102.