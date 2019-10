Engeland krijgt ondanks complimenten toch boete voor “briljante” reactie op ‘haka’ van Nieuw-Zeeland tijdens WK rugby

Het Engelse rugbyteam heeft een boete van 2.000 pond (2.300 euro) gekregen voor de manier waarop de spelers reageerden op de ‘haka’, de traditionele krijgsdans van hun tegenstander Nieuw-Zeeland, in aanloop naar de halve finale van het WK in Japan. Hun reactie was het begin van het einde voor de All Blacks, die verrassend met 19-7 verloren en zo een einde zien komen aan jaren hegemonie.

De Haka is een ceremoniële dans van de Maori’s uit Nieuw-Zeeland, waarmee ze de goden (voorvaderen) willen aanroepen. In het rugby is het een traditie geworden dat de ‘All blacks’ voor elke wedstrijd hun Haka opvoeren. Dat levert hen vaak meteen een mentaal voordeel op, want met die dans wordt de tegenstander vaak geïmponeerd.

Zaterdag tegen Engeland liep het echter al mis van bij de Haka. De Engelsen hadden immers een antwoord gevonden om die intimidatie om te draaien: de Engelse ploeg stelde zich onverwachts op in een uitdagende V-formatie, waarbij vier internationals de middenlijn passeerden. Het overschrijden van die lijn tijdens het ritueel is volgens de regels van de internationale rugbybond verboden. Kapitein Owen Farrell stond in de punt van die V en keek met een zelfbewuste grijns in de ogen van de tegenstanders. Enkele Nieuw-Zeelanders beweren zelfs dat hij knipoogde naar hen.

Foto: AFP

Bondscoach Steve Hansen van Nieuw-Zeeland had helemaal geen problemen met de reactie van de Engelse ploeg. “De haka vereist juist een reactie. Het is namelijk een persoonlijke uitdaging en het is de bedoeling dat je reageert. Ik vond de actie van de Engelsen briljant.”

Een geldboete zal Engeland er echter met de glimlach bijnemen, want ze staan wel in de finale na hun verrassende 19-7-winst tegen de Nieuw-Zeelanders. In die finale neemt Engeland het zaterdag op tegen Zuid-Afrika. De Springboks haalden het in hun halve finales met 19-16 van Wales. Zuid-Afrika werd al twee keer wereldkampioen, in 1995 en 2007. In 2007 wonnen de Springboks in de finale met 15-6 van Engeland.