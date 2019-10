Meten is weten. Kortrijk krijgt (tegen betaling) van Proximus cijfers over het aantal bezoekers in de stad Kortrijk. Er zijn enkele opvallende vaststellingen.

De cijfers komen van provider Proximus die gsm-signalen noteert. Gemiddeld kwamen per dag in juni, juli en augustus 19.558 bezoekers naar Kortrijk. Op vrijdag en zaterdag komt het meeste volk. Schepen ...