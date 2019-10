Notre Dame en Machu Picchu op lijst bedreigde monumenten

Het World Monuments Fund heeft gisteren zijn lijst van 25 meest bedreigde monumenten ter wereld bekendgemaakt.

De World Monuments Watch voor 2020 telt 25 monumenten en erfgoedsites die hoogdringend zorg nodig hebben voor hun behoud. De tweejaarlijkse lijst is ­samengesteld door de World ­Monuments Fund (WMF). Daar kwam enkele jaren geleden het Brussels Justitiepaleis op terecht. Het is dus nog een andere lijst dan degene die Unesco opstelt om aandacht te vragen voor verwaarloosd erfgoed.

Met drie vermeldingen krijgen de VS de slechtste score toebedeeld. Vooral het natuurpark ­Bears Ears baart grote zorgen. Het gebied in Utah werd eind 2018 door voormalig president Barack Obama tot monument uitge­roepen. Zijn opvolger, Donald Trump, reduceerde het gebied met 85 percent.

‘Veel sites in Bears Ears zullen bedreigd worden door boringen en straten die aangelegd worden’, zei Bénédicte de Montlaur, het hoofd van WMF. ‘Schatten van de native Americans zullen vernield worden. We zijn al begonnen met hekken te plaatsen rond de belangrijkste sites.’

In tegenstelling tot de Unescolijst, die alleen een morele veroordeling is, komt WMF wel met geld over de brug. Volgende lente worden uit de lijst initiatieven aan­geduid die het behoud moeten ­ondersteunen. Daar is een budget van één miljoen dollar (900.377 euro) voor beschikbaar. Dankzij twee sponsors komt daar nog eens eenmalig 600.000 dollar (540.195 euro) bij.

Op de lijst staat verder de archeologische Incasite van Machu Picchu in Peru. Die is bedreigd omdat er een luchthaven wordt aangelegd om toeristen in te ­vliegen. Tegelijk is er net een ­beweging bezig om het aantal ­bezoekers op de site te limiteren.

De Notre Dame van Parijs staat op de lijst, hoewel WMF er vanuit gaat dat Frankrijk voldoende expertise en middelen heeft om de heropbouw te organiseren. Er is ook hoop dat het Mam Rashan-schrijn in Irak, dat vernield werd door IS, kan worden gereconstrueerd.