Meghan Markle krijgt steun uit Brits parlement

Tientallen vrouwelijke leden van het Britse parlement hebben hun solidariteit geuit voor Meghan Markle, en hoe ze behandeld wordt door de media.

De relatie tussen Meghan Markle en de Britse tabloidpers is sinds haar huwelijk met prins Harry in 2018 alleen maar de verkeerde kant uitgegaan. In een documentaire die vorige week werd uitgezonden gaf de hertogin van Sussex voor het eerst openlijk toe hoe hard ze lijdt onder de negatieve berichtgeving, die haar keer op keer probeert onderuit te halen.

Sinds de uitzending krijgt Markle veel steun uit haar thuisland, met onder meer Democratisch Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez die het voor haar opneemt. Maar ook in Groot-Brittannië vindt de hertogin steun. Labour-politica en parlementslid Holly Lynch schreef een brief waarin ze de manier hoe de Markle wordt behandeld door de media aan de kaak stelt. De brief werd ondertekend door 71 van haar collega’s, van verschillende politieke strekkingen.

‘Als vrouwelijke parlementsleden, met verschillende politieke overtuigingen, wilden we graag onze solidariteit uiten met u, en ons uitspreken tegen de vaak walgelijke en misleidende natuur van de verhalen die over u, uw persoon en uw familie worden gepubliceerd in onze nationale kranten’, klinkt het in de brief.

‘Er zijn verschillende verhalen en krantenkoppen geweest die een inbreuk vormen op uw privacy, en lasterlijk waren voor uw persoon, zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor was, voor zover we kunnen zien.’ Sommige van die publicaties hadden ‘een gedateerde, koloniale ondertoon die niet zomaar zouden mogen passeren', aldus de vrouwen.

Hoewel de parlementsleden erkennen dat ze een totaal andere rol hebben dan de hertogin, kunnen ze wel meespreken over het misbruik en de intimidatie die wordt gebruikt om vrouwen in openbare ambten in diskrediet te brengen.

‘We zullen alle middelen ter onze beschikking gebruiken om ervoor te zorgen dat de media uw recht op privacy accepteren, respect tonen en dat hun verhalen de waarheid weergeven’, klinkt het nog.

Onlangs raakte bekend dat Meghan juridische stappen onderneemt tegen de Mail on Sunday omdat die tabloid een persoonlijke brief aan haar vader had gepubliceerd. Bovendien hadden ze bepaalde passages opzettelijk weggelaten, volgens haar advocaten een duidelijk teken dat de mediagroep opzettelijk valse en denigrerende verhalen over haar publiceert’. De tabloid ontkent de beschuldigingen.