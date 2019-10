Onderzoek naar overlijden 36-jarige man in politiecel Dendermonde

In het Oost-Vlaamse Dendermonde is een 36-jarige man afgelopen weekend om het leven gekomen in een politiecel, nadat hij was opgepakt in Lebbeke. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat de omstandigheden van het overlijden onderzoekt.

J.C. (36) werd door de lokale politie van Lebbeke-Buggenhout naar een politiecel in Dendermonde gebracht na een tussenkomst zaterdag. Hij zou zich agressief hebben gedragen, waarna de hulpdiensten werden gebeld. Die kwamen langs en besloten hem mee te nemen, vermoedelijk omdat hij onder invloed van verdovende middelen was.

De man werd naar Dendermonde gebracht om opgesloten te worden, maar in de cel ging het mis. Hij overleed niet lang na aankomst. Dat kwam dinsdag aan het licht en werd bevestigd door het parket. ‘Het klopt dat er een man is overleden in een politiecel het voorbije weekend’, zegt An Schoonjans van het parket van Oost-Vlaanderen. ‘Als zoiets gebeurt dan stellen wij een onderzoek in en vragen wij ook aan het Comité P om dat te doen. Het onderzoek loopt nog, waardoor er geen details kunnen worden vrijgegeven. Ook de omstandigheden zijn nog niet duidelijk, er werd een wetsgeneesheer aangesteld om die na te gaan.’

De dertiger zou in de politiecel in elkaar gezakt zijn. Er werd geprobeerd om hem te reanimeren, maar er mocht geen hulp meer baten. Het parket stapte af en voerde de nodige onderzoeksdaden uit. Of er al dan niet fouten zijn gemaakt in deze zaak moet het Comité P nagaan. De familie van J.C. is te aangeslagen om te reageren. Wel laten ze weten dat ze het autopsieverslag afwachten. Er zijn ook nog veel vragen voor de mensen uit zijn omgeving. Wanneer die zullen beantwoord worden hangt af van de lopende onderzoeken. Als er politieagenten bij betrokken zijn wordt het Comité P altijd ingeschakeld. Dat formuleert dan een advies nadat het onderzoek is afgesloten. En dat kan een tijdje in beslag nemen. Of de zaak nog een staartje krijgt is dus op dit moment niet duidelijk. (STOV)