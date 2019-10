Johan en Elke verloren hun zesjarige dochter Harte aan een hersentumor

Kinderen die hun ouders verloren, noemen we wezen. Voor ouders die een kind verloren, hebben we geen woord.

Radiomaakster Eva Droogmans gaf een aantal mama’s en papa’s die een kind verloren een stem in de bijzondere podcastreeks Anders Nabij. In deze speciale aflevering van dSAudio - een gastpodcast naar aanleiding van het Allerheiligenweekend - laten we het verhaal horen van Elke Du Bin en Johan Muyldermans. Zij verloren hun dochter Harte vier dagen na haar zesde verjaardag aan een hersentumor, na een strijd van amper zes weken.

